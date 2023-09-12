Al Binaa: Запад дестабилизирует ситуацию в Крыму несуществующими проблемами

Запад использует несуществующие проблемы крымских татар для дестабилизации ситуации в Крыму, заявил обозреватель Ахмед аль-Зейн в своей статье для Al Binaa.

По его словам, до присоединения полуострова к России местные жители «жили под страхом истребления». Он добавил, что «неонацисты на Украине угрожали всем русскоговорящим» после захвата власти в стране при неограниченной поддержке Североатлантического альянса.

«Запад, сеющий хаос по всему миру, и киевский режим намеренно привлекают внимание широкой общественности к проблеме крымских татар, которой вовсе не существует», — говорится в материале.

Журналист считает, что западные страны пытаются искусственно создать проблему и использовать ее для продвижения собственных интересов.

Ранее военный историк, экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж рассказал, что Украине захотели предложить отказаться от Крыма ради членства в НАТО. «В отсутствие военных прорывов и приближающихся выборов в США Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели конфликта», — пояснил Ледвидж, добавив, что это не обязательно должно быть то, чего хочет Украине.