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02:48, 12 сентября 2023Бывший СССР

Украина использует сотни муляжей военной техники на поле боя

CNN: ВСУ используют на поле боя муляжи британских гаубиц из канализационных труб

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя для экономии дорогостоящего западного оружия и чтобы ввести в заблуждение ВС России. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что таким образом Киев пытается отвлечь внимание российской армии на ложные цели, чтобы обезопасить предоставляемую Западом технику. В частности, гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет стоит менее 1000 долларов и создана из старых канализационных труб.

Выпуск муляжей производит украинская группа компаний «Метинвест», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову. Источник телеканала в компании отметил, что на Украине произведено уже сотни реплик разных типов западных вооружений. «После каждого попадания военные передают нам обломки. Если наша приманка была уничтожена, значит, мы работали не зря», — рассказал он.

Ранее пресс-служба «Метинвест» сообщила, что компания передала ВСУ уже более 250 подобных макетов.

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    Марина Совина
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