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12:04, 12 сентября 2023Спорт

Путин заявил о деградации олимпийского движения

Президент России Владимир Путин заявил о деградации олимпийского движения

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о деградации олимпийского движения. Его слова передает РИА Новости.

«Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», — объяснил он. По его словам, будут создаваться альтернативные движения.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших СВО. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

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    Андрей Стрельцов
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