В российском регионе иностранец за рулем «КамАЗа» атаковал здание полиции

В Нижегородской области иностранец за рулем «КамАЗа» атаковал здание полиции

В Дзержинске (Нижегородская область) 36-летний гражданин Узбекистана за рулем «КамАЗа» атаковал здание полиции. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, ночью 12 сентября иностранец подъехал к зданию опорного пункта №2, взял при помощи крана бетонный блок, установленный рядом, и начала бить им по зданию. Один удар пришелся на входную дверь, другой — в стену. В результате сотрудники МВД были заблокированы в отделе.

Водитель с места происшествия скрылся. В отделе ввели план «Крепость», а в городе — план «Перехват». Подозреваемого задержали через два часа. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее неизвестные напали на здание отдела МВД России по Гудермесскому району в Чечне.