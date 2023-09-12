Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику

Путин запустил вторую очередь золотоизвлекательной фабрики на Колыме

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил вторую очередь золотоизвлекательной фабрики «Павлик», расположенной в Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Золоторудная компания «Павлик» увеличила мощности действующего горно-обогатительного комплекса. Предприятие возвело вторую золотоизвлекательную фабрику и построило вспомогательную инфраструктуру.

Уточняется, что первая очередь на месторождении была введена в эксплуатацию в 2015 году — в 2022 году там произвели 7,2 тонны золота. Вторая очередь предприятия позволит увеличить переработку руды до 12 миллионов тонн.

В июле Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы россиян от продажи золота и от НДС — операции банков по продаже бриллиантов физлицам.