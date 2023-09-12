В Свердловской области состоится ежегодный кинофестиваль

В Свердловской области пройдет кинофестиваль «ЭтноФест»

В Свердловской области состоится кинофестиваль «ЭтноФест», в котором примут участие 83 региональные культурные площадки. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Программа ежегодного мероприятия будет включать яркое игровое кино, анимацию и современную этнографическую документалистику. Гостям покажут как новинки кинематографа, так и культовые фильмы. Это такие картины, как «Садко» и Ермак».

Ранее сообщалось, что в Калужской области с 6 по 8 октября будет проходить первый русско-итальянский фестиваль искусств «Амаркорд». Праздничные мероприятия, демонстрирующие итоги 600-летнего взаимопроникновения культур двух стран, будут проходить в городе Таруса.

