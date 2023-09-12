Российскому бизнесу запретили скрывать данные о финансах

РСПП: власти отказались продлить ограничения на раскрытие финотчетности бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) получил отказ властей на свою просьбу разрешить бизнесу не раскрывать данные о финансах из-за санкционных рисков до июля 2024 года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент бизнес-объединения Александр Шохин, его слова приводит «Интерфакс».

Он рассказал, что в первую очередь за запрет продления ограничений на раскрытие информации выступил Банк России, а кабмин поддержал регулятора. «Там больше позиция ЦБ негативная, так как они отвечают за развитие финансового рынка. А правительство поддерживает Центральный банк, считает, что надо развивать финансовый рынок», — объяснил он.

После возобновления с 1 июля 2023 года обязанности компаний раскрывать информацию о своей деятельности, новое постановление правительства № 1102 все же позволяет бизнесу не сообщать чувствительные к санкциям сведения, но, по сравнению с предыдущими правилами, не предполагает возможности скрывать баланс и отчет о финансовых результатах.

По мнению Шохина, документ следует дополнить еще одним пунктом. «Если сама компания, публичная в том числе, сочтет, что риски раскрытия информации выше, чем преимущества от ее раскрытия с точки зрения привлечения инвестиций, то должен быть какой-то реестр этих компаний, которые попадают на индивидуальной основе в этот дополнительный перечень к тем, которые есть в постановлении от 4 июня», — заявил он.

Глава объединения добавил, что предприниматели сами заинтересованы в привлечении инвесторов, поэтому даже те компании, которые имеют право не раскрывать информацию, «начинают что-то приоткрывать, когда понимают, что там есть положительные эффекты». По словам Шохина, бизнес должен иметь право самостоятельно взвесить все за и против.

РСПП обратился к Минфину с просьбой разрешить компаниям до июля 2024 года не раскрывать финотчетность в начале лета. «Речь не идет о том, что компании и банки не будут сообщать информацию. Речь идет о публикации этой отчетности», — сказал тогда Шохин.