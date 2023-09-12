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18:50, 12 сентября 2023Из жизни

Принц Гарри проиграл в футбол 63-летнему министру обороны Германии

Принц Гарри проиграл в футбол министру обороны Писториусу на шоу в Германии

Фото: Christoph Reichwein / Globallookpress.com

Герцог Сассекский принц Гарри принял участие в спортивном конкурсе на немецком телевидении и проиграл в футбол министру обороны Германии Борису Писториусу. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри участвовал в программе телеканала ZDF, посвященной соревнованиям ветеранов Invictus Games, которые в данный момент проходят в Дюссельдорфе. В ходе шоу участники, среди которых был 63-летний Писториус, должны были продемонстрировать свои футбольные навыки и пробить пенальти по небольшим воротам, закрытым панелью с двумя отверстиями в ней.

Герцог Сассекский сразу поинтересовался, что будет, если он не забьет ни одного мяча, и согласился надеть майку сборной Германии в случае поражения. Затем он нанес первые два удара и промахнулся. После этого пенальти вышел бить Писториус и оба раза попал. В итоге принц Гарри не смог забить ни одного мяча.

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Так как в студии не нашлось майки сборной Германии, сын Карла III облачился в шарф команды «Майнц 05» и пошутил, что в свободное время Писториус мог бы руководить футбольным клубом.

Соревнования Invictus Games были созданы принцем Гарри в 2014 году. Они призваны помочь ветеранам военных конфликтов в реабилитации и социализации.

Ранее сообщалось, что Карл III не встретился с принцем Гарри, когда тот посещал мероприятие благотворительного фонда WellChild в Лондоне 7 сентября. Источник, близкий ко двору, рассказал, что в рабочем графике короля не нашлось времени для встречи с младшим сыном.

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    Никита Савин
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