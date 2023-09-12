В Госдуме призвали наградить экипаж севшего в поле самолета

Депутат Ефимов призвал дать Героев России экипажу севшего в поле самолета

Экипажу самолета, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, надо дать звание Героев России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.

«Летчиков надо награждать, если они сумели посадить самолет в поле и все целы остались. О чем это говорит — значит, имеется в России школа подготовки летного персонала, которая обеспечивает такую искусно высококвалифицированную работу. Большое спасибо экипажу, особенно командиру глубокий поклон от меня лично, от бывшего министра транспорта Российской Федерации», — высказался Ефимов.

По данным Росавиации, борт Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, совершил незапланированную посадку в 05:44 во вторник, 12 сентября. Лайнер приземлился на подобранную с воздуха площадку у села Каменка, в 180 километрах от Новосибирска.

Как сообщили в Росавиации, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. При этом в МЧС уточняли, что в Airbus было 170 человек, в том числе 23 ребенка.