Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 12 сентября 2023Россия

В Госдуме призвали наградить экипаж севшего в поле самолета

Депутат Ефимов призвал дать Героев России экипажу севшего в поле самолета

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура / РИА Новости

Экипажу самолета, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, надо дать звание Героев России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.

«Летчиков надо награждать, если они сумели посадить самолет в поле и все целы остались. О чем это говорит — значит, имеется в России школа подготовки летного персонала, которая обеспечивает такую искусно высококвалифицированную работу. Большое спасибо экипажу, особенно командиру глубокий поклон от меня лично, от бывшего министра транспорта Российской Федерации», — высказался Ефимов.

По данным Росавиации, борт Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, совершил незапланированную посадку в 05:44 во вторник, 12 сентября. Лайнер приземлился на подобранную с воздуха площадку у села Каменка, в 180 километрах от Новосибирска.

Как сообщили в Росавиации, на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. При этом в МЧС уточняли, что в Airbus было 170 человек, в том числе 23 ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

    Путин сравнил отечественные автомобили с Mercedes и Audi

    Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

    Пилот севшего в поле самолета раскрыл состояние пассажиров и экипажа

    Путин прокомментировал слова о связях Трампа с Россией

    Путин отметил отсутствие эффекта от применения ВСУ кассетных боеприпасов

    Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей

    Путин рассказал об отношении властей Украины к своим солдатам

    Путин назвал количество уехавших из России артистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости