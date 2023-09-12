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03:30, 12 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в провинции Германии и назвала ее российской глубинкой

Блогерша «Дзена» съездила в деревни в Германии и назвала их российской глубинкой

Фото: Michaela Rehle / Unsplash

Российская путешественница и блогер побывала в провинции Германии и нашла там много общего с российской глубинкой. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По мнению автора материала, в первую очередь схожесть проявляется в безлюдных улицах. Она объяснила, что в немецких деревнях, как и в российских, редко можно встретить гуляющих людей. Еще одним удивительным сходством она назвала тесные знакомства. «Все друг друга знают, и сложно что-то скрыть от соседей», — добавила блогерша.

Кроме того, в провинции Германии есть большие проблемы с общественным транспортом, что тоже похоже на деревни в России. Еще один схожий фактор — большие очереди в супермаркетах и магазинах.

«Оказывается, немцы, живущие в провинциях, тоже страдают от этого! Правда, стоят молча и не возмущаются, как у нас, не просят пригласить второго кассира», — заключила туристка.

Ранее россиянин, уже девять лет живущий в Германии, рассказал о выросших ценах на электроэнергию и еду. При этом мужчина опроверг данные, что немцам не хватает средств, чтобы заплатить за квартиру, так как несмотря на рост коммунальных платежей, арендная плата осталась той же.

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    Зарина Дзагоева
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