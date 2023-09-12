Путин оценил работу закона об иноагентах фразой «мы вообще никого не гребем»

Путин заявил, что российский закон об иноагентах либеральнее американского

Российский закон об иноагентах гораздо гуманнее американского. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Отвечая на вопрос модератора сессии, глава государства ценил работу закона об иноагентах фразой «мы вообще никого не гребем». Он напомнил, что в США аналогичный закон действует с 1930-х годов. «Это почти калька, только он гораздо более либеральный. Мы же постоянно об этом говорим», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что американский закон об иноагентах за ряд действий предусматривает уголовное преследование и тюрьму. Он отметил, что в России иноагентам не запрещается заниматься общественной деятельностью. От них требуется только открыть источники своего финансирования. «Кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят внутри страны тем людям, которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования. Ничего здесь такого нет», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что есть много нюансов, «связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются». Он заверил, что в закон вносятся соответствующие корректировки. По словам Путина, он просит прокуратуру и правоохранительные органы вносить предложения по совершенствованию процедуры признания иноагентом.

