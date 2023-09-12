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13:11, 12 сентября 2023Россия

Путин оценил работу закона об иноагентах фразой «мы вообще никого не гребем»

Путин заявил, что российский закон об иноагентах либеральнее американского

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский закон об иноагентах гораздо гуманнее американского. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Отвечая на вопрос модератора сессии, глава государства ценил работу закона об иноагентах фразой «мы вообще никого не гребем». Он напомнил, что в США аналогичный закон действует с 1930-х годов. «Это почти калька, только он гораздо более либеральный. Мы же постоянно об этом говорим», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что американский закон об иноагентах за ряд действий предусматривает уголовное преследование и тюрьму. Он отметил, что в России иноагентам не запрещается заниматься общественной деятельностью. От них требуется только открыть источники своего финансирования. «Кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят внутри страны тем людям, которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования. Ничего здесь такого нет», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что есть много нюансов, «связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются». Он заверил, что в закон вносятся соответствующие корректировки. По словам Путина, он просит прокуратуру и правоохранительные органы вносить предложения по совершенствованию процедуры признания иноагентом.

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    Константин Лысяков
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