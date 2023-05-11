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08:38, 11 мая 2023Россия

Минюст России назвал основания для признания иноагентом

Замминистра юстиции РФ Свириденко перечислил основания для признания иноагентом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Основанием для признания иноагентом может быть не только иностранное финансирование. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко. Его слова приводит ТАСС.

Свириденко назвал важным моментом единого закона об иноагентах уход от однобокого понимания иностранной поддержки исключительно в виде финансирования из иностранных источников. Как он разъяснил, сегодня существуют и другие, не менее эффективные способы поддержки иностранными интересантами своих «агентов влияния». В их числе собеседник агентства назвал предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, раскрутку в информационном пространстве, техническое оснащение и другое.

Как отметил Свириденко, в новом законе, вступившем в действие 1 декабря 2022 года, был учтен весь спектр возможностей, поэтому факт финансирования из-за рубежа сейчас является не единственным возможным основанием для внесения в реестр при условии, что лицо ведет деятельность, попадающую в сферу регулирования закона.

Ранее в Госдуме высказались о введении дополнительного налога для иноагентов. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявил, что считает такую меру избыточной.

С предложением ввести дополнительный налог в размере пяти процентов от дохода для иностранных агентов выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Эти средства, по его словам, могли бы пойти на социальную поддержку детей-сирот.

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Екатерина Подвигина
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