Названы главные причины для покупки iPhone 15

«М.Видео-Эльдорадо»: россияне отметили важность гарантии при покупке iPhone 15

39 процентов опрошенных россиян ждут презентацию Apple 12 сентября и готовы приобрести iPhone 15. Об этом сообщается в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Из опроса следует, что 28 процентов пользователей точно не приобретут новые смартфоны Apple, 16 процентов — намерены купить устройство позже, 17 процентов — пока не приняли решение. Специалисты «М.Видео-Эльдорадо» опросили около 1,5 тысячи пользователей.

Потребители назвали главные причины для покупки новых аппаратов. Так, 62 процента россиян отметили важность гарантии и сервисной поддержки, 22 процента опрошенных не задумывались об этом. 15 процентов респондентов заявили о необходимости ежегодно обновлять свои смартфоны, 28 процентов — раз в два года, 25 процентов — раз в три года, 19 процентов — раз в четыре года или реже.

Согласно опросу, 25 процентов потребителей готовы выбрать классический черный цвет iPhone 15, около 10 процентов — фиолетовый или белый, 9 процентов — синий, 5,5 процента — розовый, 4 процента — зеленый. 49 процентов пользователей желают купить iPhone 15 с накопителем 256 гигабайт, 23 процентам потребителей будет достаточно и 128 гигабайт.

Ранее в «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что смартфоны серии iPhone 14 поставили рекорд по продажам в количественном выражении в 2023 году среди всех телефонов Apple в России. Самой востребованной оказалась модель iPhone 13.