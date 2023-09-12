В Сочи построили трамплин для прыжков вейкбордистов из ПЭТ-отходов

В Сочи на «Роза хуторе» построили фигуру для трюков вейкбордистов из ПЭТ-отходов

В горах сочинского курорта «Роза Хутор» провели экологическую акцию — там построили фигуру для прыжков вейкбордистов из ПЭТ-отходов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Местом проведения мероприятий послужил горный вейк-парк, расположенный на высоте 1050 метров над уровнем моря.

«В вейк-парк доставили собранные на курорте и предназначенные для последующей утилизации отходы ПЭТ и соорудили из них специальную фигуру для прыжков. Известный сочинский вейкбордист Вадим Мамаев, используя трамплин из пустых ПЭТ-бутылок, выполнил зрелищные трюки, а фотограф Алексей Шабанов запечатлел эти яркие моменты», — говорится в сообщении.

Подобная акция уже проводилась на курорте — зимой 2021 года сноубордисты исполняли трюки на горе из макулатуры.

Ранее стало известно, что на территории российского курорта «Ведучи» в Чечне до конца 2024 года захотели построить новые горнолыжные трассы и канатную дорогу.