Госдеп назвал страной Нагорный Карабах

Представитель Госдепа Миллер назвал Нагорный Карабах страной

Глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер оговорился во время брифинга с журналистами, назвав Нагорный Карабах страной, сообщает ТАСС.

«За последние 24 часа одна партия гуманитарной помощи проследовала по маршруту через Агдам в Нагорный Карабах. Так что мы повторим свой призыв по этому конкретному вопросу о важности открытия обоих коридоров в страну», — заявил он.

Представитель Госдепа добавил, что в долгосрочной перспективе США надеются на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предпринимает последовательные шаги по урегулированию сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что прорабатывалась схема параллельного разблокирования Лачинского и Агдамского маршрутов.