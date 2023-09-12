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23:55, 12 сентября 2023Мир

Госдеп назвал страной Нагорный Карабах

Представитель Госдепа Миллер назвал Нагорный Карабах страной

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер оговорился во время брифинга с журналистами, назвав Нагорный Карабах страной, сообщает ТАСС.

«За последние 24 часа одна партия гуманитарной помощи проследовала по маршруту через Агдам в Нагорный Карабах. Так что мы повторим свой призыв по этому конкретному вопросу о важности открытия обоих коридоров в страну», — заявил он.

Представитель Госдепа добавил, что в долгосрочной перспективе США надеются на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предпринимает последовательные шаги по урегулированию сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что прорабатывалась схема параллельного разблокирования Лачинского и Агдамского маршрутов.

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    Марина Совина
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