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11:10, 12 сентября 2023Силовые структуры

Российский бизнесмен скрыл от налоговой 12,5 миллиона рублей и пойдет под суд

В Карелии пройдет суд над бизнесменом, который скрыл от налоговой 12,5 млн руб.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Карелии завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бизнесмена, который скрыл от налоговой 12,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2022 году директор фирмы, которая занимается строительством мостов, путепроводов и иных сооружений, использовал систему расчетов с контрагентами, которая исключала зачисление денег на счета организации. Таким образом он скрыл от принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам 12,5 миллиона рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемый в полном объеме возместил ущерб бюджету России. Теперь его дело рассмотрит суд.

Ранее в Оренбургской области следователи завершили расследование о сокрытии более четырех миллионов рублей от налоговой.

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