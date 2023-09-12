Российский бизнесмен скрыл от налоговой 12,5 миллиона рублей и пойдет под суд

В Карелии пройдет суд над бизнесменом, который скрыл от налоговой 12,5 млн руб.

В Карелии завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бизнесмена, который скрыл от налоговой 12,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2022 году директор фирмы, которая занимается строительством мостов, путепроводов и иных сооружений, использовал систему расчетов с контрагентами, которая исключала зачисление денег на счета организации. Таким образом он скрыл от принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам 12,5 миллиона рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемый в полном объеме возместил ущерб бюджету России. Теперь его дело рассмотрит суд.

Ранее в Оренбургской области следователи завершили расследование о сокрытии более четырех миллионов рублей от налоговой.