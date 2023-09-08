Россиянин скрыл от налоговой более четырех миллионов рублей и попал под статью

В Оренбургской области следователи завершили расследование о сокрытии 4 млн руб.

В Оренбургской области следователи завершили расследование о сокрытии более четырех миллионов рублей от налоговой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с сентября 2021 года по май 2022 года обвиняемый не заплатил налоги с этой суммы, которая заработала его организация. Свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Теперь уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей обвинили блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, а ее мужа — в пособничестве. Позднее Чекалины уплатили задолженности по налогам. При этом Савеловский суд Москвы отказался разморозить их банковские счета.