Россиянин получил три года колонии за звонок о «готовящемся взрыве»

В Краснодарском крае осудили на 3 года мужчину за звонок о «готовящемся взрыве»

В Краснодарском крае суд приговорил к трем годам лишения свободы Виктора Ларионова за звонок о «готовящемся взрыве». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 6 августа 2022 года мужчина позвонил экстренным службам и рассказал о готовящемся взрыве в кафе. Специалисты приехали по адресу, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Ларионов вынул из телефона сим-карту, но его все же смогли найти и задержать.

Он признал вину и объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

