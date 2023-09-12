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14:17, 12 сентября 2023Интернет и СМИ

Журналист Красовский сообщил об обнаруженном у квартиры угрожающем послании

Журналист Красовский сообщил, что обнаружил угрожающее послание у его квартиры

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известный журналист, бывший сотрудник канала RT Антон Красовский сообщил, что обнаружил у своей квартиры пакет, где были две коробки и угрожающее послание на его имя. Фотографию письма он опубликовал во вторник, 12 сентября, в своем Telegram-канале.

«Сейчас открыли дверь квартиры, а на ручке висит пакет. В нем две коробки и вот такое послание», — рассказал журналист. К посту он прикрепил снимок письма, где упоминается теракт в отношении дочери известного философа Александра Дугина, журналистки Дарьи Дугиной.

Красовский добавил, что обе коробки были отправлены в ФСБ, а записи с камер, установленных возле его квартиры, отсматривают.

В июле сообщалось, что ФСБ предотвратила покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Расправиться с ними намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины. За каждое преступление им обещали вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.

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    Олег Давыдов
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