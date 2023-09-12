В Москве открылся центр разработки лекарств

Собянин: в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся научный центр разработки лекарств

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся научно-технический центр разработки лекарств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Преимущество центра в том, что он неразрывно связан с уже действующим производством. Так перенос разработанных технологий на заводские мощности займет минимум времени», — отметил градоначальник.

Научно-технический центр позволит предприятию расширить перечень продукции и увеличить число рабочих мест. Специалисты центра будут работать над импортозамещающими биопрепаратами для лечения онкологических, инфекционных и аутоимунных заболеваний.

Собянин добавил, что фармацевтический кластер ОЭЗ «Технополис Москва» играет большую роль в развитии отрасли — в его составе работают десять предприятий. По данным главы столицы, за семь месяцев 2023 года выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве увеличился на 50,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее Собянин сообщил, что в столице вырос объем промышленного производства. Хорошую динамику показали производители лекарств, продовольственных товаров и текстильных изделий.