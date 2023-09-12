Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 12 сентября 2023Россия

В Москве открылся центр разработки лекарств

Собянин: в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся научный центр разработки лекарств

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся научно-технический центр разработки лекарств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Преимущество центра в том, что он неразрывно связан с уже действующим производством. Так перенос разработанных технологий на заводские мощности займет минимум времени», — отметил градоначальник.

Научно-технический центр позволит предприятию расширить перечень продукции и увеличить число рабочих мест. Специалисты центра будут работать над импортозамещающими биопрепаратами для лечения онкологических, инфекционных и аутоимунных заболеваний.

Собянин добавил, что фармацевтический кластер ОЭЗ «Технополис Москва» играет большую роль в развитии отрасли — в его составе работают десять предприятий. По данным главы столицы, за семь месяцев 2023 года выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве увеличился на 50,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее Собянин сообщил, что в столице вырос объем промышленного производства. Хорошую динамику показали производители лекарств, продовольственных товаров и текстильных изделий.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о Чубайсе словами «он удрал»

    Украина обсудит с Венгрией языковые права меньшинств для членства в ЕС

    Путин рассказал о ценах на бензин

    Филипп Киркоров показал тело спустя месяцы после пластики у Хайдарова

    Путин назвал причину провала одного скандального решения Ельцина

    Росавиация проведет расследование причин экстренной посадки Airbus в поле

    Матыцин назвал условие участия россиян в Олимпийских играх-2024

    В Москве открылся центр разработки лекарств

    41-летнюю Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди

    Путин пообещал россиянам не повышать налоги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости