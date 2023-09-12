Директор «Росатома» рассказал о давлении Киева на персонал Запорожской АЭС

Директор «Росатома» Лихачев: Киев продолжает запугивать персонал Запорожской АЭС

Киев продолжает запугивать работников Запорожской атомной электростанции (АЭС) и местных жителей Энергодара. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Продолжает нарушаться один из основных принципов безопасности, связанный с нормальной жизнедеятельностью города-спутника. Это значит давление на персонал станции», — рассказал он.

Лихачев подчеркнул, что киевские власти не прекращают демонстративные действия, «направленные на дальнейшее запугивание жителей города и работников станции».

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные в сутки совершают не менее 10 попыток атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

