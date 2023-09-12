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09:46, 12 сентября 2023Мир

В США обвинили Польшу в безответственной политике

Консультант Пентагона Люттвак: политика безопасности Польши безответственна
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Политика безопасности Польши безответственна по отношению к странам НАТО и нацелена не на реальное укрепление обороноспособности страны, а на растрату средств на новейшие вооружения. Об этом заявил в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ) политический консультант Госдепа США и Пентагона Эдвард Люттвак.

«Это [переброска войск США в Польшу] узаконило бы и увековечило бы безответственную политику Польши, которая тратит деньги на модные вертолеты и фрегаты, предназначенные только для целей в Балтийском море, при этом не делая того, что должны делать ответственные страны рядом с Россией. Членство в НАТО не должно было стать оправданием безответственности», — обвинил Варшаву военный эксперт.

Он добавил, что Финляндия и Швеция уже выполнили необходимые нормативы по привлечению и мобилизации молодежи в вооруженные силы. Люттвак резюмирует, что Польше нужно брать пример с этих стран, так как требования о размещении новых американских войск помогают самой Варшаве не привлекать молодежь к службе в армии.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО, а также сопутствующего оборудования на четыре миллиарда долларов.

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    Максим Габриелян
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