Аферисты обманули россиянку по известной схеме и выманили у нее 450 тысяч рублей

В Южноуральске женщина перевела на «безопасный счет» более 450 тысяч рублей

В Южноуральске 47-летняя местная жительница перевела на «безопасный счет» более 450 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Таким образом женщина пострадала от известной схемы мошенников. Ей позвонили неизвестные, которые представились службой безопасности банка, и сообщили об аферистах, которые хотят оформить на нее кредит. Она поверила и перевела все сбережения. Когда пострадавшая опомнилась, она обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас силовики проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие этого дела.

Ранее в Москве мошенники выманили у 94-летнего генерал-полковника 635 тысяч рублей.

