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10:26, 12 сентября 2023Силовые структуры

Аферисты обманули россиянку по известной схеме и выманили у нее 450 тысяч рублей

В Южноуральске женщина перевела на «безопасный счет» более 450 тысяч рублей

Фото: Unsplash

В Южноуральске 47-летняя местная жительница перевела на «безопасный счет» более 450 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Таким образом женщина пострадала от известной схемы мошенников. Ей позвонили неизвестные, которые представились службой безопасности банка, и сообщили об аферистах, которые хотят оформить на нее кредит. Она поверила и перевела все сбережения. Когда пострадавшая опомнилась, она обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас силовики проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие этого дела.

Ранее в Москве мошенники выманили у 94-летнего генерал-полковника 635 тысяч рублей.

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    Варвара Митина
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