Илон Маск выпил несколько рюмок водки в Москве и потерял сознание

BI: Маск отключился после нескольких рюмок водки на встрече в Москве в 2000-х

В начале 2000-х годов основатель SpaceX Илон Маск выпил несколько рюмок водки в Москве на деловой встрече и потерял сознание. Об этом написал Business Insider, ссылаясь на биографию миллиардера авторства Уолтера Айзексона.

Согласно книге, в 2002 году предприниматель хотел запустить миссию на Марс и выращивать там растения. Он отправился в Москву в надежде купить несколько российских ракет-носителей. По пути он побывал в Париже, где посетил вечеринку. Поэтому по прибытии в Россию на следующий день у него уже было похмелье.

Во время делового обеда, как пишет автор книги, бизнесмену подавали совсем немного закусок, но при этом очень много водки. Также ему и его партнерам подарили по бутылке водки, на этикетке которой был изображен каждый из них на фоне Марса.

Я прикинул массу пищи и массу водки, и они оказались примерно одинаковыми Илон Маск предприниматель

После нескольких тостов Маск, поддерживавший голову рукой, отключился, и его голова со стуком ударилась о стол. «Не думаю, что я впечатлил русских», — признался он биографу.

Во вторник, 12 сентября, вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.

Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.