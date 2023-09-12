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19:46, 12 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин получил 14 лет за заражение ВИЧ спящей девушки

Суд отправил в колонию на 14 лет тюменца, заразившего спящую девушку ВИЧ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Викуловский районный суд Тюменской области назначил 14 лет и 6 месяцев колонии ранее судимому Виктору Т. за совершение развратных действий в отношении девушки, не достигшей 16-летнего возраста, и заражение ее ВИЧ-инфекцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей в пользу потерпевшей.

Суд установил, что 7 апреля компания гостей, среди которых находился и Виктор, отмечала день рождения А. в ее доме и распивала спиртные напитки. Ночью девушка ушла в отдельную комнату, чтобы лечь спать. Ее беспомощным состоянием воспользовался подсудимый, который под алкогольным опьянением изнасиловал спящую девушку и заразил ее ВИЧ-инфекцией.

В зале суда осужденный свою вину не признал. Также он отказался от дачи показаний.

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    Олеся Мицкевич
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