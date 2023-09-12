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17:03, 12 сентября 2023Экономика

Стоимость нефти подскочила

Цена нефти Brent превысила 92 доллара за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Во время торгов во вторник, 12 сентября, стоимость нефти эталонной марки Brent подскочила до максимальных с прошлого ноября значений. Ноябрьские фьючерсы прибавили 1,78 процента и достигли 92,31 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

В то же время растет и техасская WTI. Фьючерсы с поставкой в октябре на торгах подорожали на 2,15 процента — до 89,17 доллара за баррель. К 16:52 по московскому времени стоимость немного откатилась: фьючерс на Brent торговался на уровне 91,96 доллара.

По прогнозам ОПЕК, по итогам четвертого квартала 2023 года сокращение глобальных запасов нефти может составить примерно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение рискует стать наибольшим как минимум с 2007 года.

Независимые эксперты, в свою очередь, полагают, что растущий тренд цены на нефть сохранится до конца 2023 года. «Допускаю, что цена будет колебаться до конца года между 90 и 100 долларов за баррель и в следующем году останется в том же диапазоне либо не сильно изменится. То есть я не вижу каких-то серьезных причин для того, чтобы цена вдруг сильно ушла вниз либо сильно ушла вверх», — поделился прогнозом аналитик Владимир Демидов.

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    Платон Щукин
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