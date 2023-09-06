Ценам на нефть предрекли рост до 100 долларов за баррель

Аналитик Демидов спрогнозировал цены на нефть в диапазоне 90-100 долларов

Растущий тренд цены на нефть сохранится до конца 2023 года, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, почему увеличивается стоимость черного золота, а также поделился прогнозом.

Во вторник, 5 сентября, в ходе торгов стоимость нефти марки Brent побила новый рекорд — впервые с ноября 2022 года котировки превысили отметку в 90 долларов.

Причины роста цен

Основной причиной положительного тренда цен на нефть является работа организации ОПЕК+ и ОПЕК, сообщил Демидов.

Аналитик отметил, что полтора года назад на Россию наложили санкции, и в течение прошлого года они только усиливались. При этом количество ресурса на рынке не уменьшилось, потому что Россия нашла сбыт всей нефти, которую добывала.

Снижение добычи, если и было в прошлом году, то было небольшое, и объем добычи вернулся на прежние уровни Владимир Демидов аналитик

«То есть на рынок поступает такое же количество нефти, но издержки по добыче и по транспортному доведению нефти до конечного покупателя выросли, что приводит к тому, что цена на нефть поддерживается на достаточно высоком уровне. В этой ситуации, как мы уже все знаем, и большинство западных СМИ говорят об этом, потолок цен на российскую нефть не работает», — высказался эксперт.

Одновременно с этим, по его словам, ОПЕК+ заинтересован в поддержании достаточно высокой цены на нефть — как минимум, выше 80 долларов за баррель. Демидов связал это с бюджетом стран-основателей ОПЕК и ОПЕК+, в основном, Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия не заинтересована в цене на нефть ниже 82 долларов. Более того, в этом году она планирует продажу акций на сумму почти в 50 миллиардов, и естественно, чтобы продать эти акции по высокой цене, капитализация компаний должна быть высокой, то есть цена на нефть должна быть высокой», — пояснил специалист.

Что будет с ценами дальше

Опираясь на вышесказанное, собеседник «Ленты.ру» полагает, что растущий тренд сохранится до конца 2023 года. «Допускаю, что цена будет колебаться до конца года между 90 и 100 долларов за баррель, и в следующем году цена останется в том же диапазоне либо несильно изменится, то есть я не вижу каких-то серьезных причин для того, чтобы цена вдруг сильно ушла вниз, либо сильно ушла вверх», — поделился прогнозом аналитик.

Он также не исключил, что стоимость барреля может достигнуть 100 долларов. Однако, по мнению эксперта, это возможно лишь в случае какой-то форс-мажорной ситуации. «Допускаю, что цена может коснуться 100, но она уйдет назад, потому что эта цена невыгодна покупателям, и как только она уйдет к 100, покупатель перестанет покупать нефть в таких объемах, что будет невыгодно опять-таки для ОПЕК+ и России», — прокомментировал Демидов.

По прогнозам участников рынка, в среднесрочной перспективе биржевые цены на нефть Brent могут вырасти до 100 долларов за баррель. Среди ключевых факторов подорожания эксперты называют недостаточный уровень финансирования сырьевой отрасли, увеличение процентных ставок и усиление темпов глобального потепления. Первый может привести к снижению объемов глобального предложения в будущем, второй сделает хранение сырья менее выгодным, а третий приведет к наращиванию давления на нефтеперерабатывающие заводы и эксплуатационную надежность буровых установок.