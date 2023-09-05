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16:45, 5 сентября 2023Экономика

Цены на нефть рекордно подскочили

Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель впервые с ноября 2022 года
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Во вторник, 5 сентября, стоимость нефти марки Brent побила новый рекорд — впервые с ноября 2022 года котировки превысили отметку в 90 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В 16:06 по московскому времени цена подскочила до 90,08 доллара за баррель и продолжила рост. На время написания материала ноябрьские фьючерсы торговалась около отметки 90,3 доллара (плюс 1,46 процента). Октябрьские фьючерсы нефти марки WTI в верхней точке подорожали до 87,17 доллара за баррель.

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Нефтяные котировки растут на фоне сообщения, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Саудовская Аравия также продлит до конца года начатое в июле добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

По прогнозам участников рынка, в среднесрочной перспективе биржевые цены на нефть Brent могут увеличиться до 100 долларов за баррель. Среди основных факторов, влияющих на стоимость сырья, эксперты называют недостаточный уровень финансирования сырьевой отрасли, увеличение процентных ставок и усиление темпов глобального потепления. Первый может привести к снижению объемов глобального предложения в будущем, второй сделает хранение сырья менее выгодным, а третий приведет к наращиванию давления на нефтеперерабатывающие заводы и эксплуатационную надежность буровых установок.

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