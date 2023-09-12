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12:13, 12 сентября 2023Среда обитания

Арендаторы недосчитались дешевых квартир в Москве

«Ъ»: предложение дешевых арендных квартир в Москве оказалось вдвое меньше спроса

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В августе и сентябре 2023 года арендаторы жилья в Москве недосчитались дешевых квартир — предложение бюджетного съемного жилья в столице оказалось вдвое меньше спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что в этом году интерес арендаторов массмаркета в основном сконцентрирован на самых дешевых объектах. С зимы по середину лета спрос был умеренным, поэтому сохранялся баланс с предложением. Бюджетные лоты вымывались с рынка, но успевали появляться новые варианты, пояснила заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

«Во второй половине июля и в августе самые доступные по цене лоты очень быстро разбирали, экспозиция не успевает ими пополняться — сформировался острый дефицит такого жилья», — подчеркнула эксперт.

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По данным риелторской компании, за последние 12 месяцев предложение арендных квартир в Москве уменьшилось на 31 процент, а в первые три недели августа — на 56 процентов. При этом минимальные арендные ставки выросли на пять тысяч рублей. Теперь самые дешевые квартиры в Старой Москве сдают за 30-36 тысяч рублей в месяц, а в мае-июне можно было найти варианты за 25 тысяч рублей в месяц.

Квартиры комфорт-класса стали гораздо меньше интересовать жителей столицы — предложение оказалось в три раза выше спроса. Потенциальные квартиранты рассчитывают в этом сегменте на дисконт в 10 процентов и выше, но сделки проходят по стандартной скидке 5-10 процентов.

Несмотря на потребность в дешевом жилье, аренда комнат практически перестала интересовать жителей Москвы. С января предложение такого жилья выросло на 80 процентов, но спроса на него нет, отметила Полякова.

«Собственники сдают комнаты, чтобы повысить свой доход. Но это специфический формат: можно найти самые дешевые варианты, но квартирантов обычно очень придирчиво выбирают», — пояснила специалистка. По прогнозам эксперта, активный сезон продлится весь сентябрь, но выбор квартир может увеличиться.

Ранее сообщалось, что за год стоимость аренды квартир для студентов выросла на 20-40 процентов. Сейчас квартира в столице обойдется учащемуся в вузе как минимум в 30 тысяч рублей в месяц.

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    Нина Ташевская
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