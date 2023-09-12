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19:42, 12 сентября 2023Мир

В ООН призвали прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу: кассетные боеприпасы должны стать историей

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

ООН призывает прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине. С таким заявлением выступила замгенсека Всемирной организации Идзуми Накамицу, пишет РИА Новости.

По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерриш также неоднократно заявлял о недопустимости использования данного типа боеприпасов. «Это отражает его позицию, согласно которой данный вид вооружений должен стать историей», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Накамицу подчеркнула, что поставки любого вида вооружений «вызывают серьезную озабоченность из-за риска потенциальной эскалации насилия».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленных Западом кассетных боеприпасов никак не повлияло на ситуацию на поле боя.

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    Глеб Бажуткин
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