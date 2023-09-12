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11:53, 12 сентября 2023Россия

Путин отказался давать историческую оценку действиям российских властей

Путин: только будущие поколения смогут оценить, что мы сделали для страны

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отказался давать оценку действиям современных российских властей. С таким заявлением Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, трансляция речи главы государства велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Отвечая на вопрос ведущего пленарного заседания ВЭФ Ильи Доронова, Путин заявил, что только будущие поколения смогут объективно оценить, что российские власти сделали для страны.

Для решения этого вопроса глава государства предложил «дождаться историков будущего».

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