Второй пилот севшего в поле Airbus описал ситуацию словами «сделали свою работу»

Пилот севшего в поле А320 Семенов: экипаж проявил себя высокопрофессионально

Второй пилот севшего в поле лайнера Airbus А320 «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов рассказал, что подобная аварийная ситуация произошла с ним впервые за более чем 10 лет в авиации. Его слова передает телеканал «360».

«Экипаж кабины, бортпроводники, стюардессы проявили себя высокопрофессионально, без них, конечно, ничего бы не получилось. Мы сделали свою работу, они сделали свою», — описал ситуацию летчик.

Семенов добавил, что во время экстренной посадки испытывал сильные эмоции, но смог их сдержать. «Все эти чувства вышли только потом», — добавил пилот. Он уточнил, что самолет, пассажиры и члены экипажа остались целы.

Самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск и совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. По данным «Уральских авиалиний», на борту отказала одна из трех гидросистем. В МЧС сообщили, что в самолете находился 161 человек, пятерым потребовалась помощь медиков.