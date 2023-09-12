Патриарх Кирилл отказался считать Санкт-Петербург культурной столицей

Патриарх Кирилл призвал не называть Санкт-Петербург культурной столицей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал об отказе считать Санкт-Петербург культурной столицей и предложил дать городу другое определение, сообщает РИА Новости.

«Петербург — это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится — что значит "культурная столица"? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово», — заявил он.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что Петербург можно назвать «имперской» или «исторической» столицей. При этом патриарх отметил, что не призывает россиян резко менять фразеологию, добавив, что Санкт-Петербург является «больше, чем культурной столицей».

Ранее он заявил, что главная задача России на данный момент — выйти победительницей из борьбы, которая была развязана силами зла.