Патриарх Кирилл назвал главной задачей России победить силы зла

Патриарх Кирилл: России нужно выйти победительницей из борьбы, развязанной злом

Главная задача России на данный момент — выйти победительницей из борьбы, которая была развязана силами зла. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня перед Россией стоит задача самая главная: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. И совсем не надо преуменьшать сложность переживаемого момента. Сегодня нужна мобилизация всех: воинства, политических сил», — сказал глава Русской православной церкви (РПЦ).

Он также отметил, что церковь должна быть мобилизована, чтобы творить молитву за властей и военнослужащих, а также для того, чтобы находиться на переднем крае.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что командированные на передовую в зоне специальной военной операции (СВО) священники РПЦ не «отсиживаются в обозе» и хотят быть на передовой. Он уточнил, что иногда командование запрещает священникам быть с теми, кто «поднимается в атаку».