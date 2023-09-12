Пособие по украинскому языку направили в новые регионы

Минпросвещения РФ направило в новые регионы пособия по украинскому языку

Министерство просвещения РФ организовало отправку пособий по украинскому языку для начальных классов в новые регионы России. Об этом рассказал ТАСС замминистра просвещения Александр Бугаев.

Материалы направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснил Бугаев, данный предмет будет изучаться в присоединенных регионах факультативно. «Если родители изъявили желание [чтобы их дети] изучали факультативно как родной язык - украинский - для этого были созданы эти учебные пособия», — сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что все образование будет проходить на государственном русском языке.

Как отмечает телеканал RTVI, в Херсонской области учить украинский язык захотели 64 процентов учащихся младших классов. В Запорожской области такое желание изъявили 46 процентов младшекласников.

Ранее Александр Бугает сообщил, что разработка учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе находится на стадии завершения.