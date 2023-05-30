В Минпросвещения рассказали о работе над вторым учебником по украинскому языку

Бугаев заявил, что разработка учебника по украинскому языку для 5-9 класса завершается

Разработка учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе находится на стадии завершения. Об этом ТАСС заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

По его словам, для начальной школы учебники уже разработаны, разработка второго учебника для учащихся с пятого по девятый класс находится в процессе завершения. При этом Бугаев подчеркнул, что все образование, в том числе в новых регионах России ведется на русском языке.

«Но, безусловно, там, где родители изъявляют такое желание в качестве факультатива, ребенок может изучать родной язык, и мы должны создать для этого условия и для этого разрабатываются такие учебные пособия», — сказал замминистра.

О том, что в России появится второй учебник по украинскому языку, который будет предназначен для школьников с пятого по девятый класс, ранее сообщал министр просвещения России Сергей Кравцов. За основу были взяты советские учебники, которые при участии методистов из республик Донбасса адаптируют под современных детей.