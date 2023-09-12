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19:39, 12 сентября 2023Интернет и СМИ

Гоблин рассказал о родственниках-корейцах

Российский блогер Дмитрий Пучков заявил, что у него много родственников-корейцев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский блогер, публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что у его жены много родственников-корейцев. Впечатления от общения с ними он раскрыл в подкасте «Война и мир» на радио KP.RU.

Высказываясь о КНДР и ее жителях, Пучков назвал северных корейцев крайне серьезными людьми. «У меня жена — кореянка. Родственников-корейцев у меня много. Очень серьезные люди. Кропотливый труд, трудоспособность просто нечеловеческая», — добавил он.

Блогер также поделился впечатлениями о первой поездке в гости к корейским родственникам. По словам Пучкова, его родня жила в Узбекистане в специальных домах практически без мебели, спала и ела на полу и восемь раз в день мыла пол. «Я тогда был только что из армии. И меня как молодого солдата так не третировали, как у корейцев обеспечивали чистоту. И два раза в день неплохо помыть помойное ведро, чтобы из него ничем не пахло», — рассказал он. Пучков также назвал корейцев «страшно трудолюбивыми» и специфическими людьми.

Ранее Гоблин раскрыл единственную причину, которая побудила бы его эмигрировать. Блогер заявил, что покинул бы страну только в случае серьезной угрозы его семье.

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    Маргарита Щигарева
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