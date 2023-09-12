Белый дом прокомментировал расследование против Байдена

В Белом доме назвали расследование против Байдена экстремальной политикой

Республиканцы не предоставили никаких доказательств виновности президента США Джо Байдена в деле о коррупции, из-за которого ему грозит импичмент. Об этом в X (бывший Twitter) написал официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Ян Сэмс.

Он напомнил, что республиканцы ведут расследование в отношение американского лидера уже девять месяцев и до сих пор не предоставили никаких доказательств, в чем сами и признавались. «Он обещал провести голосование по импичменту, теперь передумал, потому что у него нет поддержки. Экстремальная политика в ее худшем проявлении», — написал представитель Белого дома.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти призвал провести голосование по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента. Белый дом, в свою очередь, начал активно готовиться к возможному старту расследования.

Глава комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер заявил, что голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине сентября.