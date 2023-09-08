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07:21, 8 сентября 2023Мир

В Конгрессе назвали возможные сроки голосования по объявлению импичмента Байдену

Конгрессмен Комер: голосование по импичменту Байдену может пройти в сентябре

Фото: Reuters

Глава комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер заявил, что голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине сентября. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

При этом Комер отметил, что конкретная дата зависит от спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти. Однако глава комитета считает, что у республиканцев достаточно голосов для начала расследования.

Также Комер заявил, что возможное расследование может принести полезную информацию от таких федеральных агентств, как Национальный архив и Служба внутренних доходов. Он также подчеркнул, что информация об общении Байдена со своим сыном Хантером под псевдонимами о зарубежных деловых операциях сыграла решающую роль в настрое членов Республиканской партии касаемо перспектив расследования.

Ранее Кевин Маккарти призвал провести голосование по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента. Белый дом, в свою очередь, начал активно готовиться к возможному старту расследования.

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    Екатерина Подвигина
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