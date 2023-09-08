В Конгрессе назвали возможные сроки голосования по объявлению импичмента Байдену
Глава комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер заявил, что голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине сентября. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.
При этом Комер отметил, что конкретная дата зависит от спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти. Однако глава комитета считает, что у республиканцев достаточно голосов для начала расследования.
Также Комер заявил, что возможное расследование может принести полезную информацию от таких федеральных агентств, как Национальный архив и Служба внутренних доходов. Он также подчеркнул, что информация об общении Байдена со своим сыном Хантером под псевдонимами о зарубежных деловых операциях сыграла решающую роль в настрое членов Республиканской партии касаемо перспектив расследования.
Ранее Кевин Маккарти призвал провести голосование по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента. Белый дом, в свою очередь, начал активно готовиться к возможному старту расследования.