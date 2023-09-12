Погоня на вертолете за перепугавшим россиян белым медведем попала на видео

Перепугавшего российских оленеводов белого медведя нашли с помощью вертолета

Перепугавшего российских оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа белого медведя нашли с помощью вертолета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она также показала видео погони за краснокнижным животным.

На публикуемых кадрах видно, как белый медведь пускается наутек от подлетевшего вертолета со специалистами природнадзора, но его настигает выстрел из снаряженного транквилизатором ружья. Финал погони на видео не попал.

«Наш медведь оказался крупной особью весом около 400 килограммов. Благодаря усилиям команды спасателей удалось избежать беды — животное осталось обитать в природе, вдали от людей, а люди, проживающие в Ямальском районе, теперь в безопасности и могут не опасаться встречи с хищником», — рассказала Радионова.

Белый медведь наведался в пустое стойбище российских оленеводов в начале сентября. Животное вышло к жилью людей в поисках пищи. Росприроднадзор не дал разрешения на отстрел зверя и поручил вывезти его в безопасное место.