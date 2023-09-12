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20:56, 12 сентября 2023Силовые структуры

Осужденные за похищение россиянина члены ОПГ съели том уголовного дела

В Самаре члены ОПГ съели том уголовного дела, но уничтожили не те документы

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Самаре осужденные за похищение бизнесмена члены организованной преступной группировки (ОПГ) «Неверовские» попытались уничтожить материалы уголовного дела, съев из него один том, но перепутали документы. Об этом сообщает KP.RU.

Четверо бандитов получили от 5 до 16 лет заключения. Они обжаловали приговор и попросили суд ознакомиться с материалами дела. Конвой доставил их в здание Самарского облсуда, а затем вывез. Однако сотрудники суда не досчитались части материалов дела. Тогда был обыскан автозак и обнаружены похищенные документы. Тем не менее среди них недоставало одного тома. Следствие считает, что осужденные съели эти листы, но оказалось, что они их перепутали и уничтожили не те документы.

Теперь члены ОПГ вновь предстанут перед судом. На этот раз — за воспрепятствование правосудию.

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    Любовь Ширижик
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