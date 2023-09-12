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14:44, 12 сентября 2023Россия

Умер бывший вице-губернатор Петербурга

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий. Об этом сообщается на сайте администрации российского города.

Губернатор Петербурга Александр Белглов выразил соболезнования близким Повелия. «Анатолий Анатольевич был в высшей степени ответственным, надежным, компетентным руководителем. Многие годы он занимал ответственные посты в исполнительных органах государственной власти Санкт‑Петербурга», — приводятся его слова.

Пост вице-губернатора Повелий занимал с 2021 по 2023 год — он отвечал за развитие ЖКХ и благоустройство. До этого чиновник возглавлял муниципальный совет Зеленогорска и администрации Колпинского района.

По информации «Фонтанки», Повелий покинул должность вице-губернатора неделю назад и стал советником губернатора. Он в последнее время боролся с продолжительной болезнью. Место Повелия занял бывший глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

В августе умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева. Парламентарий скончалась после тяжелой болезни в возрасте 55 лет. Россиянка стала сенатором в 2019 году. До этого она занимала пост мэра Череповца. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    Анастасия Шейкина
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