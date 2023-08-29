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23:09, 29 августа 2023Россия

Умерла сенатор Елена Авдеева

Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева умерла в возрасте 55 лет

Фото: Telegram-канал Юрия Воробьева

Умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Он уточнил, что парламентарий скончалась после тяжелой болезни в возрасте 55 лет.

Авдеева стала сенатором в 2019 году. До этого она занимала пост мэра Череповца. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

27 июля в возрасте 60 лет скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко. До этого он являлся депутатом областной Думы, а также председателем регионального законодательного собрания.

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    Марина Совина
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