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12:21, 12 сентября 2023Россия

Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

Собянин рассказал о самых ярких проектах благоустройства на севере Москвы

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

В 2023 году в Северном административном округе Москвы реализовали множество проектов благоустройства. О самых ярких из них рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Пришло время подвести итоги работ по созданию качественной городской среды», — заявил градоначальник.

Он отметил, что между районами Войковский и Коптево появился единый прогулочный маршрут — в него объединили Старопетровский сквер и скверы по улицам Коптевской и Клары Цеткин. На площади 6,8 гектара установили новое освещение, разместили детские и спортивные площадки, столы для настольного тенниса, плетеные качели-гнезда и зону для выгула собак.

В сквере вдоль Коровинского шоссе высадили множество деревьев и кустарников, организовали детскую игровую зону и обустроили спортивную площадку с тренажерами. Также там установили памятный камень, посвященный 70-летию освобождения Севастополя — возле него разместили зону тихого отдыха.

В Савеловском районе преобразили пешеходную зону, проходящую по улицам Вятская, 1-я Хуторская, Башиловская и по 4-му Вятскому переулку, а в Сквере на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине обустроили две детские площадки, спортивную зону и зону отдыха. В Западном Дегунине благоустроили Базовский сквер — там появились пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки, игровые зоны для детей, площадки для выгула собак и места для отдыха.

На территории у Храма Знамения иконы Божией Матери в Ховрино обустроили детские и спортивные площадки, памп-трек и зоны для пикника, а у пруда на 2-ой Подрезковской улице в Молжаниновском районе появилась зона отдыха с качелями и смотровой площадкой.

Ранее Собянин рассказал о преображении Кировоградских прудов после благоустройства. Обновленная территория в районе Чертаново Центральное стала новым местом отдыха москвичей.

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    Варвара Родикова
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