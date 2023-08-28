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18:13, 28 августа 2023Россия

Собянин рассказал о преображении прудов в московском районе

Собянин рассказал о преображении Кировоградских прудов после благоустройства

Фото: Пресс-служба мэра Москвы / Агентство «Москва»

Территория возле Кировоградских прудов в районе Чертаново Центральное стала новым местом отдыха москвичей. О ее преображении рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте главы города.

«В прошлом году благоустроили прилегающий парк, через который люди ходят к станции метро “Пражская”. У местных жителей появилось уютное место для отдыха, спорта, проведения районных мероприятий», — отметил градоначальник.

Каскад Кировоградских прудов — Верхнего, Среднего и Нижнего — расположен в пойме реки Городни между Кировоградской и Чертановской улицами. На прилегающей к ним территории обустроили игровое пространство для детей и зону для любителей активного отдыха.

Возле прудов появились горки, песочницы, скалодромы и карусели, площадки для волейбола, паркура и кроссфита, столы для настольного тенниса. На берегах Верхнего и Среднего прудов установили подвесные качели и обустроили три пирса. Все зоны парка освещены, на территории установлены видеокамеры и кнопки вызова экстренных служб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в столичном районе Марьино. На береговой полосе вдоль водоемов появятся многочисленные светильники, архитектурные формы, сотни новых деревьев и прогулочные дорожки.

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    Варвара Родикова
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