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14:05, 12 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об отражении атаки бригады спецназначения ВСУ

МО РФ: в ЛНР отражена атака штурмовой группы 12-й бригады спецназначения ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные отразили атаку бригады спецназначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, атака была предпринята штурмовой группой 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее поселка Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР). Атаку на краснолиманском направлении удалось отразить действиями подразделений группировки войск «Центр» и ударами армейской авиации.

Помимо этого, за минувшие сутки противник потерял до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу Д-30.

Ранее министерство обороны сообщило, что российские военные обнаружили на Днепре остров с десантом ВСУ. Десант заметили на острове Переяславский. Всего на нем располагались две диверсионные группы, состоящие из бойцов теробороны.

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    Анастасия Шейкина
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