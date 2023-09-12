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09:47, 12 сентября 2023Бывший СССР

Борреля призвали прекратить вмешиваться во внутренние дела России

Рогов призвал Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России, оценивая выборы в новых регионах РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России», — сказал он.

Рогов отметил, что жители Запорожской области сделали исторический выбор жить в составе России. По его словам, пока западные политики делают различные заявления, проходит реальная работа по превращению новых российских регионов в цветущий край.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) не признает результаты выборов, проходящих в Крыму и новых регионах России. Как он утверждал, для участников организации и проведения голосования будут предусмотрены правовые последствия.

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    Кристина Есикова
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