Рогов призвал Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России, оценивая выборы в новых регионах РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России», — сказал он.

Рогов отметил, что жители Запорожской области сделали исторический выбор жить в составе России. По его словам, пока западные политики делают различные заявления, проходит реальная работа по превращению новых российских регионов в цветущий край.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) не признает результаты выборов, проходящих в Крыму и новых регионах России. Как он утверждал, для участников организации и проведения голосования будут предусмотрены правовые последствия.