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04:01, 12 сентября 2023Россия

Полковник высказался об обороне армии России на южнодонецком направлении

Полковник Кнутов заявил о нахождении частей ВСУ в огневом «мешке»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов прокомментировал «Ленте.ру» успешный срыв попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на южнодонецком направлении. Специалист объяснил, что это произошло благодаря действиям российской артиллерии.

«Сейчас противник пытается нащупать наиболее слабый участок на линии фронта и атаковать наши позиции. Перед этим были тяжелый бои в районе Работино. На сегодняшний день украинские части оказываются в огневом "мешке". Вот такая ситуация складывается и на южнодонецком направлении», — сказал Кнутов.

На южнодонецком направлении, с одной стороны, противник продвигается, с другой стороны, наша артиллерия на его атаки эффективно отвечает

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке

Он также предрек «очень тяжелые бои» на южнодонецком направлении.

«Самое главное, что противник еще не пробил даже первую линию обороны. Он пытается это сделать, нащупывает, подтягивает резервы, но (…) эффективность этих действий пока еще остается невысокой», — добавил эксперт.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что артиллеристы группировки сорвали попытку ВСУ перейти в наступление на одном из участков южнодонецкого направления. По его словам, во время боя российским военным удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой.

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    Кирилл Садовский
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