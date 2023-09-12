В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности

Конгрессвумен Грин: граждане США требуют привлечь Байдена к ответственности

Граждане США требуют привлечь к ответственности американского лидера Джо Байдена, заявила член палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я не желаю финансировать это правительство до тех пор, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!» — подчеркнула конгрессвумен.

Грин отметила, что на этой неделе у нее «очень простая программа» работы в Вашингтоне. Она планирует заняться привлечением Байдена к ответственности, а также лишить финансирования его правительство, которое, по ее словам, используется в качестве оружия.

Ранее Грин анонсировала голосование по импичменту Байдена. Она отметила, что американский лидер должен, в частности, представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, а также предъявить банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и подробности встреч из его дома в штате Делавэр.

