Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:00, 12 сентября 2023Мир

В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности

Конгрессвумен Грин: граждане США требуют привлечь Байдена к ответственности
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Граждане США требуют привлечь к ответственности американского лидера Джо Байдена, заявила член палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я не желаю финансировать это правительство до тех пор, пока мы не привлечем к ответственности Джо Байдена. Американский народ требует этого!» — подчеркнула конгрессвумен.

Грин отметила, что на этой неделе у нее «очень простая программа» работы в Вашингтоне. Она планирует заняться привлечением Байдена к ответственности, а также лишить финансирования его правительство, которое, по ее словам, используется в качестве оружия.

Ранее Грин анонсировала голосование по импичменту Байдена. Она отметила, что американский лидер должен, в частности, представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, а также предъявить банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и подробности встреч из его дома в штате Делавэр.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию

    Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

    Ким Чен Ын покинул Пхеньян и отправился в Россию

    Учительница изнасиловала 12-летнего школьника у себя дома и попала под суд

    В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности

    Байден пошутил во время выступления по терактам 11 сентября

    Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

    Байден наложит вето на законопроект палаты представителей

    В Индии нашли необычный способ борьбы с загрязнением воздуха

    Собчак высказалась о кричащих в общественных местах детях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости