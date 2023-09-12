Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:37, 12 сентября 2023Мир

Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших из страны уклонистов

Венгрия отказалась выдавать Киеву покинувших страну уклонистов из числа беженцев

Фото: Pixabay

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен рассказал об отказе Будапешта выдавать властям Украины сбежавших из страны граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу, сообщает газета Hungary Today.

«Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», — заявил он.

Шемьен заверил украинцев в том, что они могут чувствовать себя в безопасности на территории Венгрии и могут самостоятельно принимать решение о том, оставаться ли им в стране или покинуть ее. Он добавил, что власти также не станут передавать Киеву данные беженцев.

Ранее стало известно, что в Нидерландах ожидают рост числа беженцев с Украины к 1 февраля 2024 года, для их размещения потребуются дополнительные места.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе во время учебного полета потерпел крушение военный самолет

    Украинским беженцам разослали фейковые письма об обязанности службы в ВСУ

    Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в Евросоюз

    Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших из страны уклонистов

    В США предрекли скорое поражение ВСУ

    Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы

    Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара на 2024 год

    Пентагон допустил новые поставки кассетных боеприпасов на Украину

    Греф дал россиянам совет по сбережениям

    Пентагон назвал Россию острой угрозой в киберпространстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости