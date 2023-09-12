Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших из страны уклонистов

Венгрия отказалась выдавать Киеву покинувших страну уклонистов из числа беженцев

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен рассказал об отказе Будапешта выдавать властям Украины сбежавших из страны граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу, сообщает газета Hungary Today.

«Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», — заявил он.

Шемьен заверил украинцев в том, что они могут чувствовать себя в безопасности на территории Венгрии и могут самостоятельно принимать решение о том, оставаться ли им в стране или покинуть ее. Он добавил, что власти также не станут передавать Киеву данные беженцев.

Ранее стало известно, что в Нидерландах ожидают рост числа беженцев с Украины к 1 февраля 2024 года, для их размещения потребуются дополнительные места.